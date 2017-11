Esta fin de semana temos proba do circuíto galego de surf na praia d'As Furnas no Concello de Porto do Son. Esta nova proba Junior e Open de surf é clasificatoria para o Campionato de España vai ter lugar os días 18 e 19 de Novembro. Xa vos podedes inscribir.

Tedes + info en: http://fgsurf.org/novas/circuito/846--proba-junior-e-open-de-surf-praia-das-furnas

