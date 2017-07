Convocatoria FGS Asamblea Xeral Ordinaria

Pola presente convócase á Asemblea Xeral ordinaria da Federación Galega de Surf, que terá lugar o día 3 de Agosto do 2017, ás 10.30 horas en primeira convocatoria e ás 11.00 horas en segunda, na Casa do Deporte de Vigo, Rúa Fotógrafo Luís Ksado, 17 na Aula B. Tes a posibilidade de asistencia online, avisando previamente por email a Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo antes do mércores 2 de Agosto ás 12.00h.

Na Asamblea terá o seguinte orde do día:

Lectura, firma da acta anterior se procede e firma de asistencia.

Contas 2016.

Rogos e preguntas. Fonte da nova: http://fgsurf.org/novas/comunicados/825-convocatoria-asemblea-xeral-ordinaria.html