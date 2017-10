A concepción dun plan é algo fermoso. A execución é unha cousa diferente en conxunto. Concibido nunha tarde de outono nun ambiente de oficina plácido. O zumbido dos ventiladores e o toqueteo das teclas proporcionan un pano de fondo monotonal. Pero ningunha reunión matutina, xantar, tarde ou Skype podería habernos preparado para a treboada que estabamos a preparar tan involuntariamente. De Lisboa a París co equipo Volcom, pasando por Ericeira, San Sebastián e Hossegor. Chamariámolo Eurothrash e sería o noso vehículo para conducir como queriamos.

Fermosamente caótico.



Tres países. Catro surfeiros. Invitados Especiais. Avións, trens e automóbiles. Noites tardías. Desde a cova de todos os tempos, pasando pola boa mesa en París, ata chegar a San Sebastián e todo o intermedio. Super Bocks. Autoestradas de peaxe. Trens. Furgonetas. Pintxos, risas histéricas. As resacas son o suficientemente malas como para facer chorar aos homes adultos. Quince homes facendo surf check. Xantares de 3 horas. Botellas de auga sospeitosas. "Onde está o meu traxe de neopreno?" A eterna caza das aletas. Viño Tinto. Viño Branco. Pero dalgunha maneira mantivémolo unido. Converteuse nunha máquina en funcionamento. Mantiña as rodas na estrada. "Un show de merda ben organizado" Eurothrash converteuse nunha parte de nós a medida que nos convertiamos nunha parte del. Acabado no berce europeo da civilización - París, non podiamos deixar de sentirnos humildes. Unha cidade cuxas rúas deron a luz ou albergaron; De Gaulle, Chopin, Bardot, Hemingway, Baudelaire, Napoleón, Debussy, Monet, Orwell, Edith Piaf. Non somos os primeiros en percorrer Europa e esperamos sinceramente que non sexamos os últimos.



#EUROTHRASH



Protagonizada por: Noa Deane, Ryan Burch, William Aliotti, Alex Botelho, Charly Quivront e Gony Zubizarreta.

