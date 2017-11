Tubazos nas Rías Baixas - Jorge Touriño

Tornaron as ondas e os surfeiros das Rías Baixas puideron disfrutar de tubos no beachbreak máis potente da costa surf galega. Coma sempre a cámara de Jorge Touriño captou os intres máis intensos e os tubos máis profundos de Milo, Luis, Yago e outros habituais deste spot de area. Tedes todas as fotos de Jorge en: https://www.facebook.com/jorge.tourino



