Galicia Skimboard Sessions

Juanlu Gonzalez - Despois de participar no 2º Campionato Internacional Trafalgar skim contest, decidimos subir a Galicia a recargar as nosas pilas. Unha viaxe pra relaxarnos e coñecer aínda máis as costas galegas, Melide foi a protagonista, sempre con algo de ondas de calidade, e case a diario, regalounos sesións moi divertidas, espero que vos guste o vídeo. Grazas como sempre á hospitalidade de Aaron e Stefany. Tratáronnos como reis, espero que pronto creza o skimboard por Galicia, aproveitade galegos!! Até a próxima!! Tedes máis vídeos de Juanlu Gonzalez no seu Youtube!

