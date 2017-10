Curso de Apnea no Artsurfcamp - 11 de Novembro

Desde a escola de surf Artsurfcamp seguimos dando pequenos pasos para poder desenvolver o ensino do surf de maneira transversal, prestando atención a todas as variables que inflúen na práctica do noso deporte favorito. Por esta razón temos programado un curso de técnicas de respiración e apnea para os días 10 e 11 de Novembro. Titulación: O stage impártese baixo a metodoloxía de Apnea Academy cuxo buque insignia é Umberto Pelizzari. Ao finalizar o curso recibirás un diploma de asistencia.



O curso será impartido por Mario Lázaro, instrutor internacional de Apnea Academy desde o 2011 e instrutor de apnea desde o ano 2006. O prezo do curso son 150€ e inclúe material didáctico, seguro, adestramento en piscina, etc. O horario das clases será o venres desde as 15:00h ata as 21:00h e o sábado desde as 10:00 ata as 21:30. As clases terán lugar nas instalacións municipais do concello de Carballo. Para grupos de 3 ou máis persoas e para federados na Federación Galega de Surf.



Hoxe en día os surfeiros buscamos apoio noutras prácticas deportivas de deslizamiento que nos axudan, abrigo, a mellorar a nosa técnica, a trazada das liñas na onda e a execución de todo tipo de manobras.





Foto: Apnea Norte. Curso apnea Bakio Surf Club. Técnicas de respiración e relaxación.

Outro aspecto que non está tan presente na nosa formación como surfeiros é a seguridade e a capacidade de xestionar situacións comprometidas de maneira menos angustiosa. Podemos pór como exemplo aqueles revolcones sempre presentes tras a caída nunha onda, inmersións continuas ao estar na zona impacto dunha serie de ondas, perda ou rotura de material no line up e a xestión da tensión e a fatiga derivados destas situacións.



A mellora na xestión de todas estas sensacións pasa por abordar a nosa técnica de respiración e a apnea. En palabras de Laird Hamilton: "adestrar a respiración e a apnea é imprescindible para os surfeiros de ondas grandes e moi beneficioso para todos os demais surfeiros". Este curso de Apnea ademais de estar dirixido a surfeiras cuxo obxectivo é entrar en mares gordos e potentes, tamén é moi recomendable para aqueles surfeiros menos atrevidos e que simplemente queren coñecer as técnicas e adestramentos necesarios que lles permitirán negociar de maneira menos traumática as incómodas sensacións que adoitamos ter baixa a auga durante as nosas sesións de surf.



É obvio que limitar a capacidade de respirar dentro do mar e en situacións sobre as que non somos donos do control leva determinados riscos. O obxectivo deste curso non é outro que penetrarnos na apnea para conseguir unha transferencia deste deporte ao surf, e que nos permita, por medio de adestramentos estruturados de maneira correcta, adaptar o noso metabolismo e a nosa mente para que o noso organismo estea mellor preparado á hora de afrontar todas as situacións comprometidas que algún día nos vai a expor o mar.





Enumerámosvos algúns dos beneficios aos que chegaremos despois deste stage e o correspondente adestramento dentro e fose da auga das súas técnicas:



Capacidade de xestionar a incomodidade xerada pola falta de aire durante os momentos que nos atopamos baixa a auga nas nosas sesións de surf.

Manter a mente tranquila e ser conscientes de realizar as técnicas e protocolos de respiración correctos para superar os momentos de stress, fatiga.

Mediante os adestramentos en apnea melloraremos a nosa capacidade pulmonar e a nosa capacidade de aguantar máis tempo sen respirar baixa a auga.

Axudaranos a achegar temperanza e as emocións en situacións comprometidas dentro do mar

Programa Stage Apnea para surfeiras:



Técnicas de respiración.

Ioga e a súa influencia na compensación e a respiración.

Adestramentos específicos en piscina e terra.

Dietas e nutrición adaptada á apnea.

Técnicas de relaxación e meditación.

Fisioloxía, física de gases, etc.

Disciplinas de apnea: dinámica, peso constante, non fins, variable, etc.

Seguridade e perigos da apnea (sincope, rescate)

Adaptación do corpo á inmersión.

Podes facer a túa inscrición por email en: apneanorte[@]gmail.com