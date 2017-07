The cave session - Martín Cortijo

Novo vídeo profile do surfeiro coruñés Martin Cortijo con imaxes dun baño libre estes pasados días de calor e sol. Este mes Martín, despois de gañar o Noroeste Pro, está a probar a súa nova DHD DX1 en diferentes praias con moi boas sensacións como podedes ver no seu flow nas ondas. Podes seguir a Martín Cortijo no seu Youtube