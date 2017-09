Leonardo Fioravanti - Galicia Sessions

Leo Fioravanti, un dos grandes surfeiros europeos do momento, presenta este novo vídeo con imaxes de surf e paisaxes da nosa terra da súa pasada viaxe por Ferrolterra. Leo é un competidor habitual do circuíto mundial e surfea con Bradley Surfboards dende os seus comezos. Sen dúbida unha das grandes referencias do momento. Surfers: Leonardo Fioravanti (@lfioravanti) Ramzi Boukhiam (@ramziboukhiam)